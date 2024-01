Komik drwi z TV Republika. "Atak na wolne MENDIA"

W wideo komik nawiązuje do głośnej sprawy z jego kolegą po fachu, Janem Pietrzakiem (twórcy Kabaretu Pod Egidą), w roli głównej. W hełmie na głowie broni dziadka opowiadającego o wnuczku, który pojechał na obóz sportowy, który – "ale proszę państwa, czy to jest nasza wina?" – ma się odbyć w Oświęcimiu. To oczywiście bezpośredni komentarz do wypowiedzi Pietrzaka, który przy okazji tematu przyjmowania do Polski migrantów w "żartobliwy sposób" zaproponował ich osiedlenie w barakach będących pozostałością po obozach pracy.