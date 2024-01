Do KRRiT wpłynęło ponad 130 skarg na wypowiedzi na antenie TV Republika

O rozpoczęciu postępowania sprawdzającego względem satyryka poinformował w serwisie X przewodniczący KRRiT, Maciej Świrski. "Procedura polega na wystąpieniu przez Biuro KRRiT do nadawcy o nagranie audycji i ustosunkowanie się do zarzutów skarżących. Następnie nagranie jest analizowane. Na podstawie tego postępowania Przewodniczący KRRiT (jako organ) podejmie decyzję o dalszych działaniach. To jest standardowa procedura".