"Kaczyński, będę walił ci na ty". Jachimek rozłączył 90-latka w ostatniej chwili

W środę 3 stycznia "Szkło kontaktowe" prowadzili bracia Tomasz i Szymon Jachimek. I to właśnie oni musieli wsłuchać się w wypowiedź połączoną z apelem pana Józefa ze Sławkowa. Widz TVN24 na wstępie poprosił, by prowadzący jako "koledzy Morozowskiego" zwrócili mu i innym dziennikarzom uwagę, że "popełniają błąd". - Szykują Hołownię, Trzaskowskiego na prezydenta 1,5 rok przed wyborami. A każdy ma swoich zwolenników i są w koalicji. Może to spowodować rozdźwięki - mówił z przejęciem senior.