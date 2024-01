TV Republika pokazała pocałunek dwóch kobiet podczas protestu. "Poszłyśmy kupić chipsy, a tu Adamczyk stoi w oknie jak papież"

"Po prostu poszłyśmy kupić chipsy do Lidla, a tu Adamczyk stoi w oknie TVP machający niczym papież do swych wyznawców. Skandowali hasło 'wolne media', to sprawdziłyśmy, czy takie wolne - ale zaraz dostałyśmy flagą Polski w łeb" - czytamy na instagramowym profilu Michała Marszała, do którego odezwały się "panie od całusa w Republice".