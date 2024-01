Koniec telewizji, jaką znamy? Wyniki oglądalności mówią wszystko

Serwis Wirtualnemedia.pl opublikował wyniki analizy Wavemaker (na podstawie danych Nielsena), która jasno pokazuje, że choć w Polsce "telewizja to wciąż królowa mediów tradycyjnych", to o powrocie do dawnej świetności można tylko pomarzyć. Widać to chociażby po liczbie programów, które w ostatnich latach miały oglądalność powyżej 5 mln widzów. W 2020 r. taki wynik osiągnęło sześć odcinków "M jak miłość". A w latach 2021-2023 ani jeden cykliczny program nie zbliżył się do tej granicy.