1 z 7 Hanka Mostowiak wcale nie umarła w kartonach! Tak było naprawdę

Od pamiętnego odejścia Małgorzaty Kożuchowskiej z serialu TVP "M jak miłość" 7 listopada mija 12 lat. Do dziś wielu internautów śmieje się ze śmierci Hanki w kartonach. Ale to nie do końca prawda! Specjalnie powróciliśmy do tego odcinka i omówimy go scena po scenie.