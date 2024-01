TV Republika przygarnie rozbitków z TVP. Ale jest jeden warunek

Od tamtego przełomowego momentu TV Republika funkcjonuje właściwie w stanie permanentnie wyjątkowym. Pasmo specjalne, poświęcone w głównej mierze "zamachowi na media", trwa po kilkanaście godzin na dobę z przerwą na magazyn informacyjny "Dzisiaj" i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Komentatorzy polityczni zwracają uwagę, że to wzmożenie na antenie potrwa przynajmniej do 11 stycznia, kiedy odbędzie się manifestacja PiS w obronie starych porządków medialnych.