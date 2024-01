Telewizja Republika z rekordem. To druga newsowa stacja w kraju

20 grudnia 2023 r. to data kluczowa. Wtedy nowe władze przejęły TVP, a TVP Info przestała nadawać. Widzowie przeszli do Telewizji Republika, gdzie otrzymali przekaz podobny do serwowanego przez publicznego nadawcę. W kolejnych dniach wyniki oglądalności to rosły, to spadały, by najwyższy punkt osiągnąć 8 stycznia.