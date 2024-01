Elżbieta Żywioł znika z anteny TVP Info. "Posłuchaliśmy głosów widzów"

Sprawą zajął się dyrektor TVP Info Paweł Moskalewicz. - Przychodząc do TVP Info, doskonale wiedzieliśmy, kto i co firmował swoją twarzą - z tymi osobami się pożegnaliśmy. Nie deklaruję, że nikt, kto pracował w starym TVP Info, nie pojawi się teraz na antenie, ale to będzie zdecydowana mniejszość. [...] W przypadku Elżbiety Żywioł, zresztą bardzo sprawnej prezenterki, posłuchaliśmy głosów widzów i wycofaliśmy ją z anteny - powiedział w rozmowie z "Polityką", nie precyzując, czy prezenterka pozostanie pracownikiem TVP Info w innej roli.