Belki nie wrócą do TVP? Szef TAI tłumaczy

- Proszę zauważyć, że zarówno w programie "19.30", jak i w TVP Info zrezygnowaliśmy z tych pasków czy belek - my to nazywamy belkami - bardzo świadomie, by symbolicznie odciąć się od tego, co było przez ostatnie kilka lat. Jednym z symboli tamtych programów były właśnie te paski, które były określane "paskami grozy". I słusznie. Z tych pasków zrezygnowaliśmy. Ani w "19.30", ani w TVP Info ich nie ma. I w "19.30" myślę, że nie powrócą. W kanale w TVP Info być może się pojawią, bo kanał informacyjny rządzi się trochę innymi prawami - skomentował.