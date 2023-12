TVP Info zdjęte z anteny. Ostatni "pasek" zniknął po sekundzie

Przypomnijmy, że redakcja WP Teleshow rozmawiała niedawno z byłym pracownikiem TVP Info, który zajmował się wpisywaniem haseł na słynne "paski". A raczej "belki", gdyż "pasek" w nomenklaturze telewizyjnej to niewielkie pole na samym dole ekranu, gdzie wyświetlane są krótkie informacje. "Belka" z kolei to miejsce na "teksty publicystyczne", które przychodziły do szeregowych pracowników z góry.