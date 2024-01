Brejza pozwał Pereirę. Jest wyrok

Przypomnijmy, że to kolejny wyrok, który usłyszał Pereira w związku ze znanym politykiem PO. Tym razem dotyczy on zniesławienia wpisem w mediach społecznościowych. W listopadzie ub.r. sąd również uznał winę byłego szefa portalu TVP Info za jego publikację w analogicznym temacie we wspomnianym serwisie. Wówczas zasądzono 10 tys. zł zadośćuczynienia i nakaz przeprosin. Ten wyrok także jest nieprawomocny.