Widzów TV Republika przybywa, reklamodawców brak. Tym razem padł niechlubny rekord

Dziennikarze stacji należącej do Tomasza Sakiewicza uznali bojkot za atak na niezależne media, sami w niektórych przypadkach nawołując do bojkotu odwracających się od nich marek. Tak było chociażby w przypadku Ikei (Piotr Lisiewicz, zastępca naczelnego "Gazety Polskiej", przypominał, że szwedzką firmę założył nazistą i apelował do widzów, by nie robili tam zakupów). Jak dziś, po upływie tygodnia od ogłoszenia bojkotu TV Republika przez część reklamodawców, wygląda sytuacja?