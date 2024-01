Widz zadzwonił do TV Republika. Podsumował "eksperta"

Dalej słychać odpowiedź Jacka Sobali: - Ja się zastanawiałem nad tym bardzo długo w gronie kolegów prawników i nie tylko. Zaraz po tym, jak Donald Tusk zapowiedział, że wraca do polskiej polityki, to było kilka lat temu, jak ja mam o nim opowiadać. Spośród tych wszystkich określeń, jakie przychodziły mi do głowy, większość do publicznego użycia się nie nadaje, z różnych powodów. Uzgodniliśmy, że jedynym, którego będę mógł używać jest właśnie to, "chyży ruj". Ja się bardzo martwię, żebym się nie przejęzyczył, bo to jest bardzo śliskie i łatwe. [...] Ta gra słów jest ryzykowna.