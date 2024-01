TV Republika tłumaczy się ze zbiórki pieniędzy. "Sytuacja nadzwyczajna"

- Nie wiem, co to znaczy sporo. Nasz budżet to było jeden proc. budżetu większych stacji, a telewizji nie robi się za pięć tys. zł. Ci, którzy krytykują, nie oburzają się, kiedy oglądane przez nich stacje mają miliardowe przychody, również od spółek Skarbu Państwa, które tam się reklamują - odpowiedział Tomasz Sakiewicz.