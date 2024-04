"Milionerzy": "Pytanie na poziomie liceum". Uczestnikowi nie pomógł nawet wybitny profesor

Na siódmym pytaniu grę skończył także kolejny gracz, przyszły lekarz ortopeda, któremu przy pytaniu za gwarantowane 40 tys. zł nie pomógł nawet telefon do wybitnego profesora. Uczestnik miał to szczęście, że w ramach telefonu do przyjaciela mógł zadzwonić do profesora Jana Lubińskiego, "jednego z trzech najwybitniejszych naukowców w Polsce", jak podkreślił.