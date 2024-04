Anna Popek zadowolona z siebie. "Ja sobie teraz troszkę odpocznę"

Anna Popek zadowolona z nowego programu śniadaniowego Telewizji Republika

Teraz Anna Popek postanowiła podziękować widzom "Wstajemy". Na Instagramie napisała: "Dziękuję widzom programu za pierwszy wspólnie spędzony poranek. Zaczęliśmy naszą podróż w dobrym momencie - słońce, ciepło i rozkwitająca przyroda przyniosły nam energię do działania i bardzo dobry nastrój. I tacy będziemy dla was już na stałe - pełni słońca, uśmiechu, życzliwości. Tematy będą różnorodne, ale zawsze z akcentem na rzeczowość, pożyteczność i estetykę. Ja sobie teraz troszkę odpocznę, by znowu spotkać się z wami jutro o 6:05. Dobrego dnia, kochani!".