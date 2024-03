Aneta Glam zasłoniła swoje wdzięki. Co za zmiana!

Z kolei najnowsza drama to ta, której świadkami byli widzowie programu TVN7 i Playera "Królowa przetrwania". To właśnie tam, pośrodku dżungli w Tajlandii, miała miejsce głośna awantura pomiędzy Glam a Martą Linkiewicz. Podczas kłótni ta pierwsza nazwała młodszą koleżankę "gówniarą" i "klaunem", na co ta druga bez zastanowienia odparowała: "Jesteś starą głupią rurą!". W obozie zapanowała nerwowa atmosfera, co rusz przecinana wulgarnymi słowami, którymi obie panie siebie obdarowywały.