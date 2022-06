Najlepiej zarabiający polscy sportowcy. Które miejsce zajmuje Iga Świątek?

1. Robert Lewandowski

Jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Lider i kapitan reprezentacji Polski. Wielokrotny zwycięzca Bundesligi, a także triumfator Ligi Mistrzów. Zdobywca nagrody Złotego Buta w sezonie 2021/22 za zdobycie największej liczby bramek (35 goli). Do tego stały pogromca wszelkich rekordów i statystyk. Choć sam Robert Lewandowski stwierdził ostatnio, że jego przygoda z Bayernem Monachium dobiegła końca, to wciąż obowiązuje go ważny kontrakt. Na jego mocy co dwanaście miesięcy na konto zawodnika wpływa ok. 22 milionów euro! To oczywiście jedynie podstawowa pensja, które jest regularnie uzupełniana przez bonusy za osiągnięcia drużynowe i indywidualne. Te dane są już jednak ściśle chronione, natomiast można spokojnie założyć, że w grę wchodzi co najmniej kilka kolejnych milionów. A to nadal nie wszystko. Lewandowski regularnie bierze udział w kampaniach marketingowych, współpracując z wieloma światowymi markami. Na umowach sponsorskich także widnieją sumy z pięcioma i sześcioma zerami na końcu. Według znanego magazynu ekonomicznego Forbes polski napastnik zarobił w 2021 roku łącznie 33,8 mln dolarów. To uplasowało go na 63 miejscu wśród najlepiej zarabiających sportowców na świecie. Według szacunków majątek Lewego wynosi już ok. 450 milionów złotych.