Viaplay chce walczyć z dzieleniem konta. Co trzeci widz tak robi

Viaplay to skandynawska platforma streamingowa, która pojawiła się w Polsce w sierpniu 2021 r. i właściwie od początku boryka się z problemami technicznymi. Widzowie zgłaszali liczne skargi, tymczasem właściciel zamierza ukrócić proceder dzielenia się hasłem do jednego konta, co naraża go na spore straty.