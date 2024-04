80 skarg na Viaplay. Polacy od lat mają dość

Jesienią 2022 r. klienci Viaplay skarżyli się do UOKiK, że ich reklamacje były odrzucane. - W razie wystąpienia problemów technicznych spółka powinna zrekompensować konsumentom powstałe utrudnienia. To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie opłaconej przez konsumenta usługi. (…) Forma naprawienia szkody powinna być ustalona stosownie do jej wartości, w sposób zaspokajający interes konsumenta i uzgodniony z nim, nie zaś arbitralnie narzucony przez spółkę - podkreślał w komunikacie Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.