Krzan była gwiazdą TVP. Na nowym zdjęciu ciężko ją poznać

Krzan jednak długo nie czekała na nową pracę. W lutym Krzan przeszła do "Kanału Zero". Prowadzi tam poranny program na żywo. - Jak Iza poszła do Stanowskiego, od razu zadzwoniłem i pogratulowałem. Iza nie uchroniła się przecież przed zwolnieniami w "Pytaniu na śniadanie". Nie miała pracy, więc uważam, że to świetny ruch, na co miała czekać? Jest wolny rynek - komentował Norbi ruch swojej byłej koleżanki z "Koła Fortuny".