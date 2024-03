Izabella Krzan o zakazie wspierania WOŚP w TVP. "Paranoja"

- Ja przez kilka lat pracowałam w instytucji, która nie pozwalała nam brać udziału w WOŚP-ie, dlatego ja wspierałam go finansowo, albo do puszki, albo przelewem - powiedziała Krzan. - Była chyba taka pogodynka, która wyszła na antenę z serduszkiem i to był jej koniec. Teraz ona wróciła do TVP. Triumfalnie. Nie dziwię się, bo to jednak była paranoja.