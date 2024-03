Łukasz Nowicki odszedł z "Pytania na śniadanie". Teraz zdradza kulisy swojej decyzji

- Zaczyna ci to przychodzić zbyt łatwo. Przestaje ci odpowiadać pewna estetyka. Nagle masz 50 prawie lat, już nie chcesz może być tak pastelowo ubrany, może nie chcesz już sadzić kwiatów - nie umniejszając tym, którzy to robią - rozmawiać o technikach prasowania czy o gastrycznych problemach. Co najważniejsze, 45 razy już taką rozmowę odbyłeś, identyczną przez te lata. Przed świętami są te same rozmowy, przed Nowym Rokiem te same. Zaczynasz się nudzić. Ja się z tym momentem nosiłem kilka lat - wyznał wprost.