Wcielił się w Ralpha Kaminskiego. Komentarze widzów zdumiewają

- Ja się śmieję, ale w pozytywny sposób. To jest niesamowite. Widzę te detale, bardzo to jest miłe. Jestem wdzięczny, że ktoś chce się zabrać za to, co ja sobie wymyślam. Mam nadzieję, że to znak, że te rzeczy, które robię są ikoniczne - powiedział Kaminski w rozmowie z Polsat.pl.