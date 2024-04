Rutkowski kontra Jaworowicz. Gospodyni hitu puściły nerwy

Elżbieta Jaworowicz od lat 1983 r. prowadzi w TVP najpopularniejszy magazyn interwencyjny, czyli "Sprawę dla reportera". Choć ma dziś 77 lat, to nie zanosi się na to, by posiadaczka najsłynniejszych nóg polskiej telewizji myślała o zakończeniu kariery. Wielu myślało, że po wyborach parlamentarnych i czystkach w mediach państwowych Jaworowicz straci pracę, ale nic z tych rzeczy. "Sprawa dla reportera" to program nieustannie budzący duże emocje i widzowie nie wyobrażają sobie, by mogło w nim zabraknąć gospodyni.