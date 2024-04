Szczerba dał się sprowokować. Borecki z TV Republika tylko na to czekał

- Co wielu z nich jeszcze łączy? To, że zarzekali się, że nie wybierają się do Brukseli. Podobnie jak niegdyś ich szef, Donald Tusk – on też kiedyś gwarantował, że nigdzie się nie wybiera. Prominentni ministrowie w rządzie zaledwie po czterech miesiącach pełnienia funkcji tak bardzo nie mogą doczekać się startu w wyborach, że minister Sienkiewicz ogłosił złożenie dymisji natychmiast po ogłoszeniu list wyborczych - dodała Holecka, zapowiadając materiał Adriana Boreckiego.