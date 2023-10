Adrian Borecki. Ostre starcia to jego żywioł. Kim jest nowa gwiazda "Wiadomości"?

Potem doszło do zamieszania, w którym brał udział, a raczej - którego przyczyną był Borecki. Ochroniarze prowadzili szefa PO do samochodu, a pracownik TVP próbował zadać mu pytanie. Jak twierdził potem, został "wepchnięty w samochód", a wręcz nastąpiła "próba zgniecenia [jego] osoby przez ochroniarzy". To jeszcze nie koniec dramatu Boreckiego - ktoś z uczestników wiecu go opluł. Pracownik TVP "celowo nie umył okularów", ponieważ, jak zapewniał "będzie to dowód w sprawie".