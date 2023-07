"Spotkamy się w sądzie". Adrian Borecki o "przypadkowym przechodniu" w materiale TVP

Na jednym z materiałów nagranych podczas całego zajścia, widać jak Rydzelewski wyrwał jednej z demonstrantek telefon, co skończyło się sporym zamieszaniem. Jak sam potem skomentował, jedna z uczestniczek miała zacząć go nagrywać i wyzywać, na co on się nie zgodził, dlatego zdecydował się wyrwać jej telefon.