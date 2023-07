Protestujący nagrali prowokację. Oburzony rozmówca "Wiadomości" to aktor

To, czego "Wiadomości" nie pokazały, znalazło się na nagraniach w mediach społecznościowych. Na jednym z nich widać, jak Rydzelewski, idąc za reporterem i kamerzystą TVP, najpierw mówi coś do człowieka z transparentem "TVP łże", a następnie próbuje wyrwać telefon z rąk jednej z protestujących, co doprowadziło do przepychanki. Wszystko to na oczach policjantów, którzy od razu zareagowali, i wysłanników "Wiadomości".