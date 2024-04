Idol nastolatek oskarżony o gwałt. Trzy kobiety wystąpiły w filmie

Backstreet Boys został założony w 1993 r., a trzy lata później jego debiutancki album uzyskał status złotego i platynowego w aż 38 krajach, sprzedając się w ponad 10 mln egzemplarzy na całym świecie. Łącznie zespół, w którego skład wchodzą dzisiaj Nick Carter, Brian Littrell, Howie Dorough i AJ McLean, wydał 10 płyt – ostatnia ukazała się w 2022 r. Choć największa sława grupy przeminęła, do dzisiaj wiele osób podśpiewuje "I Want It That Way" czy "Everybody". I do dziś lider formacji mierzy się z zarzutami o napaść seksualną.