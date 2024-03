Oskarżenia o pedofilię, seksizm, molestowanie. Gwiazdy dziecięcej stacji TV ujawniają swoje historie

Peck przepraszał i chciał, by całe zajście zostało ich "sekretem". Bell mógł przestać chodzić do domu trenera, ale bał się, że jeśli nie będzie się tam już pojawiał, znajomi ze stacji zaczną zadawać pytania. - Było gorzej i gorzej. Byłem po prostu uwięziony - dodał. - Molestowanie przybrało duże rozmiary i było dość brutalne. Nie wiem, jak to opisać przed kamerami... Może wyobraźcie sobie, co można seksualnie najgorszego zrobić drugiej osobie, a potem ja odpowiem na pytania, bo nie wiem, jak inaczej to przedstawić - powiedział Bell.