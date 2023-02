Nick Carter pozwał oskarżające go kobiety. Podały się za ofiary gwałtu

Nick Carter nie tylko zanegował te oskarżenia, ale wniósł także własny pozew, który jest odpowiedzią na "zniesławienie i poniżenie". 43-latek twierdzi, że oskarżanie go o gwałt to efekt 5-letniego spisku, za którym stoi Schuman i jej ojciec. Zdaniem Cartera to oni nakłonili Ruth do złożenia fałszywych oskarżeń na fali #MeToo.