Ważna wiadomość dla polskich widzów. Jest sporo aktualizacji

O wszelkich zmianach w umowie abonenci będą informowanie z miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że SkyShowtime będzie musiał je wprowadzić szybciej "ze względów bezpieczeństwa, względów prawnych lub regulacyjnych lub z dowolnego powodu, który jest poza naszą uzasadnioną kontrolą". W takim przypadku subskrybent może zrezygnować z umowy, jeśli nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany. A jeśli "znacząco ucierpi on" w ich wyniku, to platforma zwróci mu środki za niewykorzystany okres opłaconego wcześniej abonamentu. Podobnie będzie w przypadku, gdyby to streaming rozwiązał współpracę (drugą opcją jest możliwość dalszego korzystania z VOD do momentu wygaśnięcia umowy).