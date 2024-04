"Dżentelmen w Moskwie". Od nowego serialu SkyShowtime trudno się oderwać

Czy poleciłabym serial? Myślę, że tak. Choć zanim go obejrzałam, miałam inne zdanie. Produkcja w subtelny sposób pokazuje najważniejsze lata w historii Rosji. Jest swoistą opowieścią, w której pierwsze skrzypce grają ludzie, a szczególnie jeden człowiek - dżentelmen. Mimo zmieniających się czasów on stara się dopasować do otoczenia, w którym przyszło mu żyć. Czasem z powodzeniem, czasem bez powodzenia. Mimo utraty tytułu pokazuje jednak, że kultura i elegancja to coś, czego nigdy się nie traci.