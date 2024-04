"Reniferek". Widzowie są w szoku. Nowy serial Netfliksa to arcydzieło

Donny szybko przekonuje się jednak, że jego miłe zachowanie jest odczytywane w sposób, jakiego by nie chciał. Martha zaczyna przejawiać obsesję na jego punkcie. Codziennie pojawia się w barze. Przychodzi na jego stand-upy. Zasypuje go setką maili dziennie. Większość z nich to fantazje seksualne. Z czasem zaczyna go śledzić. Donny popada w paranoję - szczególnie po tym, gdy odkrywa, jak wyglądała przeszłość stalkerki. Nie pomaga też fakt, że musi ukrywać swoją znajomość z transpłciową kobietą Teri. A to dopiero początek kłopotów.