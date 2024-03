"The Curse". O co w tym chodziło? Wyjaśniamy najbardziej szalony finał serialu w historii

Ostatnie wyjaśnienie

Na koniec wspomnę jeszcze o jednej teorii. Chodzi o reinkarnację. Mówiąc jak najprościej, Asher odrodził się jako dziecko Whitney. De facto serial robi sporo aluzji do tego. Jedna z prób ściągnięcia Ashera z sufitu za pomocą ręcznika symbolicznie nawiązuje do pępowiny łączącej matkę i dziecko. Bohater, będąc na gałęzi, mówi do żony, by skupiła się na dziecku w brzuchu, a nie tym, które jest na drzewie. Asher leci w górę w momencie rodzenia Whitney. A co powiedzieć o naszyjniku z wężem oznaczającym odrodzenie, który para otrzymuje jako prezent dla dziecka? Albo przezabawnym nawiązaniu do "2001: Odyseja kosmiczna", gdy Asher w pozycji embrionalnej unosi się nad Ziemią niczym słynne Gwiezdne Dziecko Stanleya Kubricka?