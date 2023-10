Najbardziej oryginalny serial roku? Zobacz zwiastun "The Curse" od twórcy "Nieoszlifowanych diamentów"

Za najnowszą produkcją Showtime stoją wcielający się w głównego bohatera Nathan Fielder oraz Benny Safdie . Połowę duetu braci, znanych z reżyserii takich oryginalnych filmów jak "Good Time" czy "Nieoszlifowane diamenty" z Adamem Sandlerem , również zobaczymy na ekranie. W " The Curse" palce maczało również Studio A24, od kilku lat będące synonimem kina wysokiej jakości.

Co wiemy o serialu "The Course"?