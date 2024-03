Wielcy Polacy w nowym hicie Netfliksa. Twórcy "Problemu trzech ciał" tłumaczą swój wybór

"Problem trzech ciał" w wersji Netfliksa mocno bazuje na chińskim fundamencie tej opowieści, ale jednocześnie zadbano, by serial miał bardziej międzynarodowy charakter. Stąd m.in. wprowadzenie na pierwszy plan zupełnie nowych bohaterów, których nie grają Chińczycy. Ciekawostką dla widzów z Polski może być z kolei pojawienie się wzmianki o Mikołaju Koperniku. Jedna z bohaterek (Jin Cheng grana przez Jess Hong) po dołączeniu do niezwykłej gry sieciowej, nazywa swoją postać właśnie nazwiskiem twórcy heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i autora rewolucyjnej pracy "O obrotach sfer niebieskich", która doprowadziła w XVI w. do tzw. przewrotu kopernikańskiego.