"Problem trzech ciał" Netfliksa. Twórcy serialu nie mają wątpliwości: pandemia pokazała, że wobec obcych też byśmy się nie zjednoczyli

Alexander Woo: Ciągle mieliśmy tę dyskusję. Naszą główną zasadą było pozostawienie ducha książek, chcieliśmy takiego samego klimatu, przenieść go z prozy na serial. Ale to jest kompletnie inne medium, wiec muszą zajść pewne zmiany. Wszyscy tu byliśmy zgodni i nauczeni doświadczeniem, że to, co przyciąga widza z odcinka na odcinek, a potem z sezonu na sezon, to bohaterowie. Możesz mieć tyle bajerów, ile chcesz, ale to nie będzie mieć znaczenia bez ludzi, którzy cię obchodzą. Stąd nasza decyzja, by przenieść bohaterów z drugiej i trzeciej części trylogii do pierwszego sezonu, by znali się, mieli relacje ze sobą. To dało początki Oxfordzkiej Piątce.