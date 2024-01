"The Curse" to najdziwniejszy serial roku. Wyśmiewa to, co dobrze znamy

Recenzent The New York Times pisze o "The Curse", że "przewraca nas do góry nogami" i o tym, jak bardzo ma rację, przekonają się widzowie, których ten dziwny serial "kupi" i wytrwają do finału. Oczywiście dziś nie mogę zdradzić, co się wydarzy. Ale absolutnie nic, co bym w tej chwili napisała nie naświetli tego, co dzieje się w ostatnim odcinku tego serialu. Lubię myśleć, że to jest właśnie przyszłości seriali: nie nudne, schematyczne oklepane produkcje, a odważne, prowokujące i bezlitosne rzeczy jak "The Curse". Dla mnie jest już w czołówce seriali roku.