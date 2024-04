"Fallout" jest brutalny i zabawny. To piekielnie dobra rozrywka

Twórcy seriali ostatnio coraz chętniej sięgają po gry, by przenieść je na ekran. Z jednej strony wydawać by się mogło, że mają ułatwione zadanie – zazwyczaj świat wykreowany w lubianych grach jest tak dopracowany, że przy odpowiednim budżecie i dobrych ekspertach od CGI wystarczy bez zbędnego kombinowania przenieść go na ekran. Z drugiej – to też największa pułapka, gdyż oddanie klimatu gry, zamknięcie jej złożoności w ograniczonej czasem fabule, może okazać się zgubne. Do tego dochodzi cała rzesza zaciekłych fanów, którzy zawsze mają wiele do powiedzenia na temat wszystkiego: od decyzji obsadowych po detale scenografii. Twórcy serialu postanowili jednak odejść fabularnie od gier, dając nam nową historię, jedynie osadzoną w świecie gry.