Fani będą zachwyceni. Premiera megahitu ciut wcześniej

Kwiecień na Amazon Prime Video oznacza premierę za premierą. "Fallout" to bowiem niejedyny debiut na platformie. Oprócz nowej serii abonenci będą mogli zobaczyć m.in. komedię romantyczną dla nastolatków "How To Date Billy Walsh", drugi sezon "The Lazarus Project" czy niedawne kinowe hity, m.in. "Fuksa 2". Nie ulega jednak wątpliwości, że to właśnie adaptacja gry wzbudza największe zainteresowanie. W związku z pojawieniem się serialu w streamingu zebraliśmy wszystkie informacje na jego temat.