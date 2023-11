Nadchodzi ekranizacja hitowej gry. Są pierwsze zdjęcia

Ten pierwszy przypadek to na pewno produkcja HBO "The Last of Us", która stała się nie tylko hitem streamingu, ale i internetowym viralem. Inaczej było w przypadku "Warcrafta: Początku" (zaledwie 29 proc. we wskaźniku "świeżości" na Rotten Tomatoes) czy "Assassin's Creed" (18 proc. w tym samym aspekcie), obydwu z 2016 r. Sytuacja jest jeszcze bardziej problematyczna w kontekście nierównego "Wiedźmina" Netfliksa. Mimo wszystko miłośnicy oryginałów zawsze będą ciekawi, jak twórcy poradzą sobie z przetworzeniem znanych historii na potrzeby filmu czy serialu.