"The Last of Us" zachwyca wiernością. Niektóre sceny są żywcem przeniesione z gry

Porównanie poszczególnych kadrów z gry i pierwszego odcinka serialu nie pozostawia złudzeń, że "The Last of Us" HBO to list miłosny do fanów oryginału. Niektóre sceny są wiernie odtworzone i zawierają nawet takie detale jak identyczna bluzka noszona przez córkę Joela. Oczywiście są też widoczne odstępstwa i różnice, np. pierwszy kontakt z zarażonym, przebieg spotkania Joela z Ellie itp. Ale "The Last of Us" HBO i tak nie ma sobie równych w kontekście wiernych ekranizacji gier wideo.