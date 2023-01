"The Last of Us" – nowy hit HBO wywoła burzę. Widzieliśmy pierwsze odcinki

Tymczasem "The Last of Us" od HBO ma szansę być, jeśli nie pierwszą, to nieliczną adaptacją, która spełni marzenia fanów oryginału. Nie tylko dzięki ogromnemu budżetowi (pierwszy sezon miał pochłonąć 100 mln dol.), ale przede wszystkim ze względu na nazwiska na liście płac. Jednym z reżyserów i głównych scenarzystów jest Neil Druckmann, który stoi za sukcesem dwóch części gry "The Last of Us". Druckmann wziął sobie do pomocy Craiga Mazina - showrunnera "Czarnobyla", któremu podobno brakuje palców u rąk przy liczeniu, ile razy ukończył konsolowe "The Last of Us". Na dodatek w obsadzie znajduje się szereg aktorów, którzy portretowali (podkładanie głosu, sesje motion capture) postacie w grze.