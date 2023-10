To będzie koniec? Nowe wieści o "Wiedźminie" mogą zmartwić fanów

Gdy Netflix ogłosił, że buduje uniwersum "Wiedźmina", poziom ekscytacji był ogromny - nie tylko wśród fanów twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Historią Geralta zainteresowało się mnóstwo osób z Polski i ze świata, szczególnie przez to, że w wiedźmina wcielił się Henry Cavill. Po trzech sezonach aktor postanowił rozstać się z produkcją. Dla wielu był to szok. To rozstanie było przykre tym bardziej, że trzeci sezon "Wiedźmina" nie wypadł najlepiej. W kilka dni po premierze nowych odcinków internauci zaczęli bombardować serial niskimi ocenami.