"Wiedźmin" tonie. Internauci bombardują niskimi ocenami

Trzeci sezon "Wiedźmina" podzielono na dwie części. Serial utrzymuje się w TOP10 najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie i nie wygląda na to, że miałby zostać zdetronizowany. "Szanuję prawo scenarzystów do własnej wizji, ale zupełnie nie podobało mi się, jak pozmieniali, połączyli lub wyrzucili ważne wątki i postacie. Przed premierą tamtych odcinków widziałem oczyma wyobraźni uliczne protesty z transparentami "Make Wiedźmin Great Again" i "Sapkowski wiedział lepiej". I choć sam nie poszedłbym na siedzibę Netfliksa z pochodnią i widłami, to na usta ciśnie się wyświechtane, ale idealnie pasujące określenie: zmarnowany potencjał" - pisał w recenzji nasz dziennikarz, Jakub Zagalski.