Pożegnanie z Geraltem. Recenzja finału trzeciego sezonu "Wiedźmina" Netliksa

Nowe odcinki "Wiedźmina" to także spektakularne efekty wizualne (czary, potwory), które również pozostawiają sporo do życzenia. Podobnie jak scenografia, która miejscami kojarzy się z tanią produkcją telewizyjną, a nie jednym z najpopularniejszych seriali Netfliksa ostatnich lat. Co prawda pod tym względem "Wiedźmin" nie zawodzi na całej linii, ale widać przepaść, jaka dzieli go chociażby od "Rodu smoka" czy "Pierścieni Władzy".