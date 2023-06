Nadszedł czas pogardy. Recenzja trzeciego sezonu "Wiedźmina" Netfliksa

Wygląda to tak, jakby scenarzyści rozrzucili puzzle na podłodze, część elementów wciągnął im odkurzacz, brakujące dobrali z innych układanek, a jeszcze inne zrobili sobie sami. I choć przy piątym odcinku (zakończonym tradycyjnie cliffhangerem [zawieszeniem akcji]) widać już wyraźniej, o co im chodziło, to pierwsze epizody zdają się być niespójne i posklejane z niepasujących do siebie scen.